Зеленский встретился с премьером Польши и посетил украинских бойцов в госпитале (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, который прибыл с визитом в Киев в годовщину вторжения России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.
Президент вместе с Моравецким посетил украинских военных, которые проходят лечение после ранений в одном из киевских госпиталей.
Зеленский поблагодарил воинов за самоотверженную защиту Украины и пожелал им скорейшего выздоровления.
Президент также поблагодарил всех медицинских работников, которые в режиме 24/7 лечат, спасают, сохраняют жизнь украинцев.
РБК-Украина сообщало, что Моравецкий уже встретился с премьером Украины Денисом Шмыгалем. Они возложили венки к Стене памяти погибших.
Также отметим, что в Минобороны Польши сообщили о том, что первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину.
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