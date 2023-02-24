ua ru
Пт, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский встретился с премьером Польши и посетил украинских бойцов в госпитале (видео)

Новина українською →
Киев, Пятница 24 февраля 2023 13:39
Зеленский встретился с премьером Польши и посетил украинских бойцов в госпитале (видео) Фото: Владимир Зеленский и Матеуш Моравецкий (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, который прибыл с визитом в Киев в годовщину вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Президент вместе с Моравецким посетил украинских военных, которые проходят лечение после ранений в одном из киевских госпиталей.

Зеленский поблагодарил воинов за самоотверженную защиту Украины и пожелал им скорейшего выздоровления.

Президент также поблагодарил всех медицинских работников, которые в режиме 24/7 лечат, спасают, сохраняют жизнь украинцев.

РБК-Украина сообщало, что Моравецкий уже встретился с премьером Украины Денисом Шмыгалем. Они возложили венки к Стене памяти погибших.

Также отметим, что в Минобороны Польши сообщили о том, что первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Киев Польша
NEWS
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
DAILY
Год ярости. Как большая война изменила Украину и ничему не научила Россию
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Год ярости. Как большая война изменила Украину и ничему не научила Россию