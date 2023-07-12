"Попри географічну відстань, ми близькі". Зеленський зустрівся з прем'єром Нової Зеландії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 липня, зустрівся з премʼєр-міністром Нової Зеландії Крістофером Гіпкінсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України в Telegram .

"Зустрівся з паном премʼєр-міністром Нової Зеландії Крістофером Гіпкінсом", - йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував йому за послідовну, принципову та ціннісну підтримку. Ця зустріч відбулась на полях саміту НАТО у Литві.

"Дуже важливо, що, попри географічну відстань, ми надзвичайно близькі в розумінні свободи", - додав Зеленський.

Допомога від Нової Зеландії та її позиція щодо РФ

Торік Нова Зеландія вирішила приєднатися до навчання українських військових у Британії.

У лютому уряд Нової Зеландії розширив візи, запропоновані українцям, які рятуються від російського вторгнення, і продовжив їхню дію до березня 2024 року.

А у травні Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти Росії. До списку увійшли силові структури країни-агресора, а також 18 російських підприємств та 9 громадян.