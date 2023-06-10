UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський зустрівся з прем'єром Канади

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо під час його візиту до Києва в суботу, 10 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави в Telegram.

"Вітаю в Україні Премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо та представників і представниць його команди", - написав він.

При цьому Зеленський додав, що українці продовжують виборювати незалежність і свободу, попри спроби РФ.

"Попри всі намагання Росії зламати наш народ українці продовжують боротися за незалежність і свободу. І в нашій перемозі ми будемо так само разом, як зараз на нашому шляху захисту життя та людей", - заявив він.

Прем'єр Канади з візитом у Києві

Сьогодні стало відомо, що Трюдо прибув із не анонсованим візитом до Києва. Разом із ним приїхала і віце-прем'єр-міністр Христя Фріланд.

Трюдо розпочав свій візит до української столиці з покладання вінків до Стіни пам'яті загиблих за Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДжастін ТрюдоВізит в Україну