RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский встретился с премьером Канады

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его визита в Киев в субботу, 10 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Приветствую в Украине премьер-министра Канады Джастина Трюдо и представителей и представительниц его команды", - написал он.

При этом Зеленский добавил, что украинцы продолжают бороться за независимость и свободу, несмотря на попытки РФ.

"Несмотря на все попытки России сломать наш народ украинцы продолжают бороться за независимость и свободу. И в нашей победе мы будем так же вместе, как сейчас на нашем пути защиты жизни и людей", - заявил он.

Премьер Канады с визитом в Киеве

Сегодня стало известно, что Трюдо прибыл с не анонсированным визитом в Киев. Вместе с ним приехала и вице-премьер-министр Христя Фриланд.

Трюдо начал свой визит в украинскую столицу с возложения венков к Стене памяти погибших за Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДжастин ТрюдоВизит в Украину