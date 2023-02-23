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Зеленський зустрівся з прем'єром Іспанії

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Київ, Четвер 23 лютого 2023 16:22
Зеленський зустрівся з прем'єром Іспанії Фото: прем'єр Іспанії Педро Санчес та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Іспанії під час його візиту до Києва сьогодні, 23 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

"Ваш візит до Києва напередодні 24 лютого, напередодні року нашої незламності, свідчить, що Україна та Іспанія й надалі стоятимуть за свободу України, усієї Європи та кожного народу, який цінує життя, демократію та міжнародний правопорядок, заснований на справедливих правилах", - написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава іспанського уряду 23 лютого перебуває у Києві з робочим візитом.

Санчес уже звернувся до народних депутатів України у Верховній раді.

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