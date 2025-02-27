Зеленський зустрівся з прем'єром Ірландії дорогою до США: що відомо

Так, Міхол Мартін раніше скасував запланований візит до Белфаста, щоб взяти участь у зустрічі з паном Зеленським.

"Президент України зробить коротку зупинку в Шенноні на шляху до США, де він має зустрітися з президентом США", - пише видання.

Очікується, що на цій зустрічі в аеропорту Шеннон, Мартін підтвердить підтримку України з боку Ірландії.

Додамо, що раніше цього тижня пан Мартін пообіцяв збільшити фінансову гуманітарну допомогу Україні.