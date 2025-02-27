Зеленський зустрівся з прем'єром Ірландії дорогою до США: що відомо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном. Вони зустрілися у міжнародному аеропорту Шеннон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTE.
Так, Міхол Мартін раніше скасував запланований візит до Белфаста, щоб взяти участь у зустрічі з паном Зеленським.
"Президент України зробить коротку зупинку в Шенноні на шляху до США, де він має зустрітися з президентом США", - пише видання.
Очікується, що на цій зустрічі в аеропорту Шеннон, Мартін підтвердить підтримку України з боку Ірландії.
Додамо, що раніше цього тижня пан Мартін пообіцяв збільшити фінансову гуманітарну допомогу Україні.
Раніше видання The Guardian писало про те, що Володимир Зеленський 27 лютого має відвідати Ірландію по дорозі до США.
Додамо, що Зеленський 27 лютого вилетів до США. Там планується зустріч Зеленського та Трампа, в ході якої, зокрема, планується підписання угоди між країнами, що включає документ про "рідкісноземи".
Нагадаємо, зустріч Зеленського та Трампа має відбутися 28 лютого.
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