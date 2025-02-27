Зеленский встретился с премьером Ирландии по дороге в США: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Они встретились в международном аэропорту Шеннон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTE.
Так, Михол Мартин ранее отменил запланированный визит в Белфаст, чтобы принять участие во встрече с господином Зеленским.
"Президент Украины сделает короткую остановку в Шенноне на пути в США, где он должен встретиться с президентом США", - пишет издание.
Ожидается, что на этой встрече в аэропорту Шеннон, Мартин подтвердит поддержку Украины со стороны Ирландии.
Добавим, что ранее на этой неделе господин Мартин пообещал увеличить финансовую гуманитарную помощь Украине.
Ранее издание The Guardian писало о том, что Владимир Зеленский 27 февраля должен посетить Ирландию по дороге в США.
Добавим, что Зеленский 27 февраля вылетел в США. Там планируется встреча Зеленского и Трампа, в ходе которой, в частности, планируется подписание соглашения между странами, включающее документ о "редкоземах".
Напомним, встреча Зеленского и Трампа должна состояться 28 февраля.
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