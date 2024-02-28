Зеленський і прем'єр Албанії зустрілися: підписали угоду про співпрацю

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою в Тірані. Зустріч відбулася напередодні саміту по Україні, який пройде 28 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews, Gazeta Panorama, Balkanweb, сайт президента.
Так, як пише Euronews, у саміті "Україна - Південно-Східна Європа" візьмуть участь кілька лідерів Південно-Східної Європи. Прем'єр-міністр Албанії висловив гордість за організацію саміту.
Під час участі у виставці "Україна. Військовий злочин" у Центрі відкритості та діалогу (COD) у Тірані, Рама заявив, що, окрім того, що він є співорганізатором саміту, Зеленський також проведе двосторонні зустрічі з політичними силами Албанії.
Ці зустрічі відбудуться перед самітом, який розпочнеться об 11:30. До складу української делегації також увійде міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Під час зустрічі
"З перших днів повномасштабного вторгнення Албанія підтримувала Україну, нашу боротьбу за свободу й територіальну цілісність. Також ми ніколи не забудемо теплого ставлення вашого суспільства до українців, які були змушені залишити домівки через війну", - сказав Зеленський під час зустрічі.
орденом Ярослава Мудрого І ступеня Раму "нагороджено за вагомий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України, популяризацію нашої держави у світі".
Президент України Володимир Зеленський прибув до Албанії незадовго до півночі 28 лютого на саміт "Україна - Південно-Східна Європа", який відбудеться в цей ж день. Це перший візит Зеленського до Тірани, який відбувся всього за кілька днів після двох років після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Раніше Зеленський розповів деталі цього візиту.
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