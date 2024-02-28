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Зеленський і прем'єр Албанії зустрілися: підписали угоду про співпрацю

Фото: президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Албанії 28 лютого (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою в Тірані. Зустріч відбулася напередодні саміту по Україні, який пройде 28 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews, Gazeta Panorama, Balkanweb, сайт президента.

Так, як пише Euronews, у саміті "Україна - Південно-Східна Європа" візьмуть участь кілька лідерів Південно-Східної Європи. Прем'єр-міністр Албанії висловив гордість за організацію саміту.

Під час участі у виставці "Україна. Військовий злочин" у Центрі відкритості та діалогу (COD) у Тірані, Рама заявив, що, окрім того, що він є співорганізатором саміту, Зеленський також проведе двосторонні зустрічі з політичними силами Албанії.

Ці зустрічі відбудуться перед самітом, який розпочнеться об 11:30. До складу української делегації також увійде міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зустріч Зеленського і Рами: головне

  • Зеленський відзначив оборонну допомогу, яку Албанія надала Україні, а також подякував за ухвалення албанським урядом рішення про виділення нового траншу військової підтримки, зокрема техніки та боєприпасів;
  • Зеленський та Рама обговорили нагальні оборонні потреби України та подальшу співпрацю в цій сфері, зокрема спільне виробництво озброєнь;
  • Зеленський висловив сподівання, що Албанія й далі прийматиме на оздоровлення українських дітей і допомагатиме в реабілітації поранених захисників України;
  • Зеленський відзначив активну роботу Албанської Республіки щодо реалізації Української формули миру та готовність Еді Рами взяти участь у майбутньому Глобальному саміті миру у Швейцарії;
  • під час зустрічі сторони обговорили роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Спільної декларації G7 про підтримку України, до якої приєдналася Албанія;
  • Зеленський подякував Албанській Республіці за долучення до санкцій ЄС проти агресора та підтримку 13-го санкційного пакета.

Підписання угоди

Під час зустрічі 

Gazeta Panorama.

"З перших днів повномасштабного вторгнення Албанія підтримувала Україну, нашу боротьбу за свободу й територіальну цілісність. Також ми ніколи не забудемо теплого ставлення вашого суспільства до українців, які були змушені залишити домівки через війну", - сказав Зеленський під час зустрічі.

орденом Ярослава Мудрого І ступеня Раму "нагороджено за вагомий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України, популяризацію нашої держави у світі".

Візит Зеленського до Албанії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Албанії незадовго до півночі 28 лютого на саміт "Україна - Південно-Східна Європа", який відбудеться в цей ж день. Це перший візит Зеленського до Тірани, який відбувся всього за кілька днів після двох років після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Раніше Зеленський розповів деталі цього візиту.

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Володимир ЗеленськийАлбания