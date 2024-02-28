Зеленский и премьер Албании встретились: подписали соглашение о сотрудничестве

Так, как пишет Euronews, в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" примут участие несколько лидеров Юго-Восточной Европы. Премьер-министр Албании выразил гордость за организацию саммита.

Во время участия в выставке "Украина. Военное преступление" в Центре открытости и диалога (COD) в Тиране, Рама заявил, что кроме того, что он является соорганизатором саммита, Зеленский также проведет двусторонние встречи с политическими силами Албании.

Эти встречи пройдут перед саммитом, который начнется в 11.30. В состав украинской делегации также войдет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Встреча Зеленского и Рамы: главное

Зеленский отметил оборонную помощь, которую Албания предоставила Украине, а также поблагодарил за принятие албанским правительством решение о выделении нового транша военной поддержки, в том числе техники и боеприпасов;

Зеленский и Рама обсудили насущные оборонные потребности Украины и дальнейшее сотрудничество в этой сфере, в частности совместное производство вооружений;

Зеленский выразил надежду, что Албания и дальше будет принимать на оздоровление украинских детей и помогать в реабилитации раненых защитников Украины;

Зеленский отметил активную работу Албанской Республики по реализации Украинской формулы мира и готовности Эди Рамы принять участие в предстоящем Глобальном саммите мира в Швейцарии;

во время встречи стороны обсудили работу над двусторонним соглашением безопасности в рамках Совместной декларации G7 о поддержке Украины, к которой присоединилась Албания;

Зеленский поблагодарил Албанскую Республику за участие в санкциях ЕС против агрессора и поддержку 13-го санкционного пакета.

Подписание договора

Во время встречи Зеленский и Рама подписали договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

"Премьер-министр Эди Рама и президент Украины Владимир Зеленский подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Албанией и Украиной", - пишет Gazeta Panorama.

Как добавляет издание, церемония подписания соглашения состоялась после встречи главы правительства Албании с украинским президентом в формате "тет-а-тет" в Офисе премьер-министра.

"С первых дней полномасштабного вторжения Албания поддерживала Украину, нашу борьбу за свободу и территориальную целостность. Также мы никогда не забудем теплого отношения вашего общества к украинцам, вынужденным покинуть дома из-за войны", - сказал Зеленский во время встречи.

Перед подписанием соглашения Владимир Зеленский наградил Эди Раму орденом "Князь Ярослав Мудрый". Как отмечается на сайте президента, орденом Ярослава Мудрого I степени Рама "награжден за весомый вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию нашего государства в мире".

Визит Зеленского в Албанию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию незадолго до полуночи 28 февраля на саммит "Украина - Юго-Восточная Европа", который состоится в этот же день. Это первый визит Зеленского в Тирану, который состоялся всего через несколько дней после двух лет после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ранее Зеленский рассказал о деталях этого визита.