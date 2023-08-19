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Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Швеції

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Субота 19 серпня 2023 14:17
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Швеції Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський, в рамках свого візиту до Швеції, зустрівся з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

Як розповів президента, на порядку денному оборонна співпраця країн, а також потужні шведські БМП CV-90.

"Наші воїни вже ефективно використовують їх на передовій. Плануємо також виробляти CV-90 в Україні", - пише президент.

Візит президента до Швеції

Сьогодні, 19 серпня, президент прибув до Швеції разом з першою леді України. Під час свого візиту лідер країни зустрінеться з:

  • премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном;
  • королем Карлом XVI та королевою Сільвією;
  • спікером Андреасом Норленом;
  • головами парламентських партій.

Як розповідав Зеленський, завданням поїздки є посилення наших воїнів на землі й в небі, розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в оборонно-промисловому комплексу, а також європейська інтеграція України.

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