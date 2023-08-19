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Зеленский встретился с премьер-министром Швеции

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Суббота 19 августа 2023 14:17
Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский, в рамках своего визита в Швецию, встретился с премьер-министром Ульфом Кристерссоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

Как рассказал президенту, в повестке дня оборонное сотрудничество стран, а также мощные шведские БМП CV-90.

"Наши воины уже эффективно используют их на передовой. Планируем также производить CV-90 в Украине ", - пишет президент.

Визит президента в Швецию

Сегодня, 19 августа, президент прибыл в Швецию вместе с первой леди Украины. Во время своего визита лидер страны встретится с:

  • премьер-министром Ульфом Кристерссоном;
  • королем Карлом XVI и королевой Сильвией;
  • спикером Андреасом Норленом;
  • главами парламентских партий.

Как рассказывал Зеленский, задача поездки - усиление наших воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности в оборонно-промышленном комплекса, а также европейская интеграция Украины.

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