Зеленский встретился с премьер-министром Швеции
Президент Украины Владимир Зеленский, в рамках своего визита в Швецию, встретился с премьер-министром Ульфом Кристерссоном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.
Как рассказал президенту, в повестке дня оборонное сотрудничество стран, а также мощные шведские БМП CV-90.
"Наши воины уже эффективно используют их на передовой. Планируем также производить CV-90 в Украине ", - пишет президент.
Визит президента в Швецию
Сегодня, 19 августа, президент прибыл в Швецию вместе с первой леди Украины. Во время своего визита лидер страны встретится с:
- премьер-министром Ульфом Кристерссоном;
- королем Карлом XVI и королевой Сильвией;
- спикером Андреасом Норленом;
- главами парламентских партий.
Как рассказывал Зеленский, задача поездки - усиление наших воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности в оборонно-промышленном комплекса, а также европейская интеграция Украины.
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