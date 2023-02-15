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Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Швеції у Києві

Фото: президент України Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прибув з візитом до Києва. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента.

"Україна і Швеція разом захищають людяність, свободу та Європу. Разом будемо й переможцями", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Швеція схвалила надання понад 400 млн доларів військової допомоги для України.

Окрім того, Зеленський попросив Швецію надати Україні винищувач Jas 39 Gripen, але Стокгольм відмовився.

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Володимир ЗеленськийШвеція