Швеція схвалила надання Україні понад 400 млн доларів військової допомоги
Сьогодні, 8 лютого, шведський парламент підтримав пропозицію уряду країни про внесення додаткових поправок до бюджету, які передбачають виділення Україні військової допомоги на суму понад 400 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту Швеції.
Згідно з рішенням парламенту, військова техніка, без якої збройні сили Швеції зможуть обійтися протягом обмеженого періоду, буде передана Україні. Загалом пакет допомоги включає:
- протитанкову зброю;
- обладнання для розмінування;
- легку протитанкову зброю Robot 57 (NLAW);
- бойові машини Combat Vehicle 90.
Зазначається, що законодавчі зміни до бюджету набудуть чинності 13 лютого. Парламент також додав, що максимальні витрати на військову допомогу Україні становитимуть суму в 4,3 мільярда шведських крон (406,7 мільйона доларів).
Нагадаємо, минулого місяця ми повідомляли, що Швеція надасть Україні 2 млн доларів на зміцнення ядерної безпеки.
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