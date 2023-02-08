Швеція схвалила надання Україні понад 400 млн доларів військової допомоги

Сьогодні, 8 лютого, шведський парламент підтримав пропозицію уряду країни про внесення додаткових поправок до бюджету, які передбачають виділення Україні військової допомоги на суму понад 400 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту Швеції.

Згідно з рішенням парламенту, військова техніка, без якої збройні сили Швеції зможуть обійтися протягом обмеженого періоду, буде передана Україні. Загалом пакет допомоги включає: протитанкову зброю;

обладнання для розмінування;

легку протитанкову зброю Robot 57 (NLAW);

бойові машини Combat Vehicle 90. Зазначається, що законодавчі зміни до бюджету набудуть чинності 13 лютого. Парламент також додав, що максимальні витрати на військову допомогу Україні становитимуть суму в 4,3 мільярда шведських крон (406,7 мільйона доларів).