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Зеленський зустрівся з Пелосі перед виступом у Конгресі США (відео)

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Перед виступом у Конгресі США президент Володимир Зеленський зустрівся зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, оприлюднине на YouTube-каналі американської політикині.

Вони поспілкувалися із журналістами у стінах Капітолію.

"Ми зібралися сьогодні, щоб вітати сміливого президента Зеленського, щоб віддати хвалу не тільки йому, але й мужньому, об’єднаному народу України за те, що вони роблять для захисту демократії", - сказала Пелосі.

Спікер зазначила, що весь Конгрес, демократи та республіканці, Палата представників і Сенат з нетерпінням чекають промови.

Своєю чергою Зеленський вказав, що він вдруге у Капітолії та востаннє був перед російським вторгненням в Україну.

"Що я можу сказати? Інше, інше відчуття, як інша історія, як інше життя. Але все одно в цьому житті дуже важливий Конгрес США, це великий друг України, українського народу, дійсно свободи, свободи українців. І велике вам спасибі. Ви підтримали нас у фінансовій допомозі", - додав глава держави.

Нагадаємо, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговорів із Байденом - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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