Зеленський зустрівся з Папою Римським і подарував йому картину про різанину в Бучі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським у Ватикані. Глава держави подарував понтифіку картину про різанину в Бучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.

Зустріч Зеленського та Папи Римського тривала близько 35 хвилин у залі бібліотеки, а потім відбулася презентація української делегації.

Як зазначив Зеленський, під час зустрічі головним питання було повернення українців з російського полону. Він висловив сподівання на сприяння Святого Престолу поверненню додому полонених.

Понтифік подарував Зеленському литий бронзовий барельєф квітки, що розпускається, з написом "Мир - це тендітна квітка". Український президент подарував Папі Римському олійну картину "Бучанська різанина. Історія Марічки".

Фото: Зеленський подарував Папі Римському картину про різанину в Бучі (t.me/V_Zelenskiy_official)

Це третя зустріч Зеленського та Папи Римського Франциска з початку повномасштабної війни. До цього український президент відвідував Ватикан у травні 2023 року. Також Зеленський та понтифік зустрічалися під час саміту G7 в італійській Апулії.