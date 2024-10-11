Зеленський зустрівся з Папою Римським і подарував йому картину про різанину в Бучі
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським у Ватикані. Глава держави подарував понтифіку картину про різанину в Бучі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.
Зустріч Зеленського та Папи Римського тривала близько 35 хвилин у залі бібліотеки, а потім відбулася презентація української делегації.
Як зазначив Зеленський, під час зустрічі головним питання було повернення українців з російського полону. Він висловив сподівання на сприяння Святого Престолу поверненню додому полонених.
Понтифік подарував Зеленському литий бронзовий барельєф квітки, що розпускається, з написом "Мир - це тендітна квітка". Український президент подарував Папі Римському олійну картину "Бучанська різанина. Історія Марічки".
Фото: Зеленський подарував Папі Римському картину про різанину в Бучі (t.me/V_Zelenskiy_official)
Це третя зустріч Зеленського та Папи Римського Франциска з початку повномасштабної війни. До цього український президент відвідував Ватикан у травні 2023 року. Також Зеленський та понтифік зустрічалися під час саміту G7 в італійській Апулії.
Поїздка Зеленського за кордон
Цього тижня президент Володимир Зеленський поїхав до Європи з робочим візитом. Глава держави відвідав Хорватію, Велику Британію, Францію та Італію.
Зеленський представив європейським лідерам план перемоги України. Також під час своєї закордонної поїздки глава держави зустрівся з новим генсеком НАТО Марком Рютте. Під час їх зустрічі обговорили питання про скасування обмежень на використання далекобійної зброї для ударів по Росії.
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