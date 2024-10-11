Зеленский встретился с Папой Римским и подарил ему картину о резне в Буче

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским в Ватикане. Глава государства подарил понтифику картину о резне в Буче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.

Это третья встреча Зеленского и Папы Римского Франциска от начала полномасштабной войны. До этого украинский президент посещал Ватикан в мае 2023 года. Зеленский и понтифик также встречались во время саммита G7 в итальянской Апулии.

Фото: Зеленский подарил Папе Римскому картину о резне в Буче (t.me/V_Zelenskiy_official)

Понтифик подарил Зеленскому литый бронзовый барельеф распускающегося цветка с надписью "Мир - это хрупкий цветок". Украинский президент подарил Папе Римскому масляную картину "Бучанская резня. История Марички".

Как отметил Зеленский, во время встречи главным вопросом было возвращение украинцев из российского плена. Он выразил надежду на содействие Святого Престола возвращению домой пленных.

Встреча Зеленского и Папы Римского длилась около 35 минут в зале библиотеки, а затем прошла презентация украинской делегации.

Поездка Зеленского за границу

На этой неделе президент Владимир Зеленский поехал в Европу с рабочим визитом. Глава государства посетил Хорватию, Великобританию, Францию и Италию.

Зеленский представил европейским лидерам план победы Украины. Также во время своей заграничной поездки глава государства встретился с новым генсеком НАТО Марком Рютте. В ходе их встречи обсудили вопрос об отмене ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по России.

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