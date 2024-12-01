Зеленський зустрівся з новим президентом Євроради та представниками Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з новим президентом Євроради та представниками Єврокомісії. Європейські посадовці прибули в Україну у свій перший день на посадах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.
Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Кошту. За словами глави держави, вони обговорили бачення європейських і глобальних справ - наявні проблеми та перспективи.
Фото: Зеленський зустрівся з Кошту (facebook.com/zelenskyy.official)
"Такий символічний початок роботи відображає головні пріоритети для всіх нас у Європі. Мир - це фундамент, і ми будемо робити все й надалі, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, розв’язану Росією не тільки проти України, але й проти об’єднаної Європи, закінчити цю війну справедливо й посилити нашу Європу - інституції Євросоюзу та політику підтримки кожної європейської країни", - зазначив Зеленський.
Також президент України провів переговори з новою верховною представницею із закордонних справ та безпекової політики ЄС Каєю Каллас.
Головною темою переговорів були потреби в системах ППО.
"Координуємо наші зусилля заради потрібних спільних результатів", - додав Зеленський.
Сьогодні, 1 грудня, нове керівництво Євроради та Єврокомісії розпочало роботу. У перший робочий день представники європейських інституцій прибули до України.
До Києва з візитом приїхали президент Європейської ради Антоніу Кошта, головна дипломатка ЄС Кая Каллас та єврокомісар з розширення Марта Кос.
Високопосадовці ЄС біля Стіни пам'яті у Києві вшанували пам'ять полеглих за Україну.
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