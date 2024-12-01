UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Зеленський зустрівся з новим президентом Євроради та представниками Єврокомісії

Фото: Володимир Зеленський та Антоніу Кошта (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з новим президентом Євроради та представниками Єврокомісії. Європейські посадовці прибули в Україну у свій перший день на посадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Кошту. За словами глави держави, вони обговорили бачення європейських і глобальних справ - наявні проблеми та перспективи.

 

Фото: Зеленський зустрівся з Кошту (facebook.com/zelenskyy.official)

"Такий символічний початок роботи відображає головні пріоритети для всіх нас у Європі. Мир - це фундамент, і ми будемо робити все й надалі, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, розв’язану Росією не тільки проти України, але й проти об’єднаної Європи, закінчити цю війну справедливо й посилити нашу Європу - інституції Євросоюзу та політику підтримки кожної європейської країни", - зазначив Зеленський.

 

Також президент України провів переговори з новою верховною представницею із закордонних справ та безпекової політики ЄС Каєю Каллас.

Головною темою переговорів були потреби в системах ППО.

"Координуємо наші зусилля заради потрібних спільних результатів", - додав Зеленський.

 

Візит керівництва ЄС до Києва

Сьогодні, 1 грудня, нове керівництво Євроради та Єврокомісії розпочало роботу. У перший робочий день представники європейських інституцій прибули до України.

До Києва з візитом приїхали президент Європейської ради Антоніу Кошта, головна дипломатка ЄС Кая Каллас та єврокомісар з розширення Марта Кос.

Високопосадовці ЄС біля Стіни пам'яті у Києві вшанували пам'ять полеглих за Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЄврокомісіяРада ЄвропиВізит в Україну