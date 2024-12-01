Зеленський зустрівся з новим президентом Євроради та представниками Єврокомісії

Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Кошту. За словами глави держави, вони обговорили бачення європейських і глобальних справ - наявні проблеми та перспективи.

Фото: Зеленський зустрівся з Кошту (facebook.com/zelenskyy.official)

"Такий символічний початок роботи відображає головні пріоритети для всіх нас у Європі. Мир - це фундамент, і ми будемо робити все й надалі, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, розв’язану Росією не тільки проти України, але й проти об’єднаної Європи, закінчити цю війну справедливо й посилити нашу Європу - інституції Євросоюзу та політику підтримки кожної європейської країни", - зазначив Зеленський.

Також президент України провів переговори з новою верховною представницею із закордонних справ та безпекової політики ЄС Каєю Каллас.

Головною темою переговорів були потреби в системах ППО.

"Координуємо наші зусилля заради потрібних спільних результатів", - додав Зеленський.