Зеленский встретился с новым президентом Евросовета и представителями Еврокомиссии

Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Кошту. По словам главы государства, они обсудили видение европейских и глобальных дел - существующие проблемы и перспективы.

Фото: Зеленский встретился с Ценой (facebook.com/zelenskyy.official)

"Такое символическое начало работы отражает главные приоритеты для всех нас в Европе. Мир - это фундамент, и мы будем делать все и дальше, чтобы как можно быстрее закончить эту войну, развязанную Россией не только против Украины, но и против объединенной Европы, закончить эту войну справедливо и усилить нашу Европу - институты Евросоюза и политику поддержки каждой европейской страны", - отметил Зеленский.

Также президент Украины провел переговоры с новой верховной представительницей иностранных дел и политики безопасности ЕС Каей Каллас.

Главной темой переговоров были потребности в системах ПВО.

"Координируем наши усилия ради нужных общих результатов", - добавил Зеленский.