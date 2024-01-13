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Зеленський зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції

Україна, Субота 13 січня 2024 19:26
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Зеленський зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський сьогодні, 13 січня, зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку лідера України в Telegram.

Президент повідомив що вони з Сежурне обговорили оборонні потреби України. Серед яких окрему увагу було приділено таким темам, як:

  • спільне виробництво дронів,
  • виробництво артилерії,
  • подальше посилення ППО.

Під час зустрічі Зеленський також поінформував нового главу МЗС Франції про роботу щодо Формули миру.

"Дякую Франції за активну участь у цій глобальній роботі! Дякую Франції за незмінну підтримку на полі бою для наших воїнів і допомогу нашому народові!", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні до Києва з візитом прибув голова Міністерства закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

В МЗС Франції зауважили, що Сежурне прибув до Києва, щоб продовжити французьку дипломатичну діяльність.

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