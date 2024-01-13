Зеленский встретился с новым министром иностранных дел Франции
Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 13 января, встретился с новым министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу лидера Украины в Telegram.
Президент сообщил что они с Сежурне обсудили оборонные потребности Украины. Среди которых особое внимание было уделено таким темам, как:
- совместное производство дронов,
- производство артиллерии,
- дальнейшее усиление ПВО.
Во время встречи Зеленский также проинформировал нового главу МИД Франции о работе по Формуле мира.
"Спасибо Франции за активное участие в этой глобальной работе! Спасибо Франции за неизменную поддержку на поле боя для наших воинов и помощь нашему народу!", - подчеркнул глава государства.
Напомним, сегодня в Киев с визитом прибыл глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурное.
В МИДе Франции отметили, что Сежурное прибыл в Киев, чтобы продолжить французскую дипломатическую деятельность.
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