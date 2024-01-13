ua en ru
Сб, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский встретился с новым министром иностранных дел Франции

Украина, Суббота 13 января 2024 19:26
UA EN RU
Зеленский встретился с новым министром иностранных дел Франции Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 13 января, встретился с новым министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу лидера Украины в Telegram.

Президент сообщил что они с Сежурне обсудили оборонные потребности Украины. Среди которых особое внимание было уделено таким темам, как:

  • совместное производство дронов,
  • производство артиллерии,
  • дальнейшее усиление ПВО.

Во время встречи Зеленский также проинформировал нового главу МИД Франции о работе по Формуле мира.

"Спасибо Франции за активное участие в этой глобальной работе! Спасибо Франции за неизменную поддержку на поле боя для наших воинов и помощь нашему народу!", - подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня в Киев с визитом прибыл глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурное.

В МИДе Франции отметили, что Сежурное прибыл в Киев, чтобы продолжить французскую дипломатическую деятельность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Франция МИД Украины
NEWS
"Кинжалы", крылатые ракеты и не только. Россия массированно атаковала Украину: что известно
"Кинжалы", крылатые ракеты и не только. Россия массированно атаковала Украину: что известно
DAILY
Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту