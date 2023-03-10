Зеленский встретился с министром обороны Норвегии: обсудили наращивание поставок оружия
В пятницу, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Facebook.
"Норвегия поддерживает Украину с первого дня полномасштабной войны и сделала очень многое для наших солдат, для того чтобы они были сильными на поле боя. Мы это ценим", - говорится в сообщении.
Зеленский заявил, что ключевым приоритетом Украины является усиление Вооруженных сил. В ходе встречи было обсуждено наращивание поставок оружия и ускорение получения уже объявленной помощи.
"Благодарю правительство, парламент и весь народ Норвегии за всестороннюю помощь Украине и нашим людям", - добавил президент.
Напомним, что парламент Норвегии одобрил пятилетнюю программу поддержки Украины. На нее выделят 75 млрд норвежских крон, это почти 7 млрд евро.
Норвегия отправляет в Украину восемь танков Leopard 2, чтобы укрепить военную мощь в войне против России. Дополнительно будут предоставлены еще четыре танка специального назначения.
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