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Зеленський зустрівся з міністром оборони Італії

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр обороні Італії Лоренцо Гуеріні прибув до України з робочим візитом. У Києві він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави.

"Ми відчуваємо постійну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності, боротьби за своє існування з боку прем’єр-міністра Маріо Драґі, уряду й італійського народу", - зазначив Зеленський.

Зеленський подякував міністру за візит та підтримку України, не дивлячись на внутрішні питання в Італії. Гуеріні у Києві також проведе особисту зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Також глава Міноборони Італії відвідав Ірпінь та Гостомель у Київській області. Це підтвердив також мер Ірпеня Олександр Маркушин в Telegram.

Фото: міністр оборони Італії побував в Ірпені (t.me/markushyn)

Нагадаємо, нещодавно Зеленський провів зустріч з прем'єром Польщі та президентом Латвії. Політики обговорили подальшу військову та фінансову підтримку України.

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ІталіяВолодимир Зеленський