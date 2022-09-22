Зеленський зустрівся з міністром оборони Італії

"Ми відчуваємо постійну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності, боротьби за своє існування з боку прем’єр-міністра Маріо Драґі, уряду й італійського народу", - зазначив Зеленський.

Зеленський подякував міністру за візит та підтримку України, не дивлячись на внутрішні питання в Італії. Гуеріні у Києві також проведе особисту зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Також глава Міноборони Італії відвідав Ірпінь та Гостомель у Київській області. Це підтвердив також мер Ірпеня Олександр Маркушин в Telegram.

Фото: міністр оборони Італії побував в Ірпені (t.me/markushyn)