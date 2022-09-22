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Зеленский встретился с министром обороны Италии

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини прибыл в Украину с рабочим визитом. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства.

"Мы чувствуем постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности, борьбы за свое существование со стороны премьер-министра Марио Драги, правительства и итальянского народа", - отметил Зеленский.

Зеленский поблагодарил министра за визит и поддержку Украины, несмотря на внутренние вопросы в Италии. Гуэрини в Киеве также проведет личную встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Глава Минобороны Италии посетил Ирпень и Гостомель в Киевской области. Это подтвердил также мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram.

Фото: министр обороны Италии побывал в Ирпене (t.me/markushyn)

Напомним, что недавно Зеленский провел встречу с премьером Польши и президентом Латвии. Политики обсудили дальнейшую военную и финансовую поддержку Украины.

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ИталияВладимир Зеленский