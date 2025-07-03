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Зеленський зустрівся з королем Данії: обговорили співпрацю в обороні й не тільки

Фото: український президент Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський зустрівся з королем Данії Фредеріком X, щоб подякувати за підтримку України та обговорити співпрацю у військовій медицині, обороні та реабілітації ветеранів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента.

"Дякую Данії й данському народові за підтримку України із самого початку повномасштабної російської агресії, військову та гуманітарну допомогу, розвиток спільного оборонного виробництва та інвестиції в український ОПК", - зазначив він.

 

Водночас Зеленський розповів, що під час аудієнції в Короля Данії Фредеріка X вони обговорили патронат над постраждалими регіонами, співпрацю у військовій медицині та проєкти підтримки ветеранів.

"Запросив данські компанії долучатися до спільних проєктів із протезування та реабілітації. Цінуємо лідерство данського уряду в коаліції бойової авіації. Розраховуємо на сильні рішення з відкриття переговорних кластерів під час данського головування в Раді ЄС", - підсумував він.

Зауважимо, що раніше сьогодні прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила захоплення співпрацею щодо виробництва з Україною.

Крім того, сьогодні міністр у справах Європи Марі Бʼєрре заявила, що Данія вимагатиме активувати проти Угорщини процедуру згідно зі статтею 7 Договору про створення Європейського союзу - призупинення права голосу країни.

Копенгаген вважає, що Угорщина порушує головні цінності ЄС, в тому числі блокуючи вступ України.

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