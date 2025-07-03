Європа має фінансові можливості для підтримки України, - фон дер Ляєн

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Ми всі сподіваємося, що США продовжать підтримку України і через Україну - підтримку Європи. Але якщо будуть якісь прогалини, то я особисто вірю, що ми повинні докласти максимум зусиль, щоб їх заповнити", - зауважила прем'єр Данії.

Вона висловила захоплення співпрацею щодо виробництва з Україною.

"Хочу донести іншим лідерам Європи, що у вас більше потенційної можливості виробництва, ніж у нас фінансів. Але я впевнена, що ви зможете виготовляти критично важливі засоби в Україні, якщо ми зможемо знайти фінансові засоби для цього. Думаю, це буде наступний крок для Європи", - підсумувала вона.

Тим часом президент Єврокомісії зауважила, що дуже важливо донести членам ЄС, що фінансові можливості для підтримки України насправді є.

"З одного боку податкова гнучкість направлена для інвестицій в український оборонний сектор, а також є спільна програма закупівлі, яка дозволяє напряму інвестувати в оборонну промисловість України. Крім того, це відповідає вимогам НАТО", - сказала вона.