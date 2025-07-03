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Європа має фінансові можливості для підтримки України, - фон дер Ляєн

Данія, Четвер 03 липня 2025 19:03
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Європа має фінансові можливості для підтримки України, - фон дер Ляєн Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Європейські лідери наголосили на важливості продовження фінансової та оборонної підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Ми всі сподіваємося, що США продовжать підтримку України і через Україну - підтримку Європи. Але якщо будуть якісь прогалини, то я особисто вірю, що ми повинні докласти максимум зусиль, щоб їх заповнити", - зауважила прем'єр Данії.

Вона висловила захоплення співпрацею щодо виробництва з Україною.

"Хочу донести іншим лідерам Європи, що у вас більше потенційної можливості виробництва, ніж у нас фінансів. Але я впевнена, що ви зможете виготовляти критично важливі засоби в Україні, якщо ми зможемо знайти фінансові засоби для цього. Думаю, це буде наступний крок для Європи", - підсумувала вона.

Тим часом президент Єврокомісії зауважила, що дуже важливо донести членам ЄС, що фінансові можливості для підтримки України насправді є.

"З одного боку податкова гнучкість направлена для інвестицій в український оборонний сектор, а також є спільна програма закупівлі, яка дозволяє напряму інвестувати в оборонну промисловість України. Крім того, це відповідає вимогам НАТО", - сказала вона.

США призупинили постачання зброї

Нагадаємо, що вчора, 2 липня, у ЗМІ з'явилися чутки, що США призупинили постачання зброї в Україну. Пізніше це підтвердили офіційні чиновники.

У Білому домі пояснили, що таке рішення було ухвалено, щоб поставити інтереси США на перше місце.

При цьому WSJ з'ясувало, що в Україну не доставили ту американську зброю, яка вже перебувала в Польщі.

Деталі про ситуацію навколо американської оборонної підтримки можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський також вже відреагував на дане питання.

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