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Зеленский встретился с королем Дании: обсудили сотрудничество в обороне и не только

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с королем Дании Фредериком X, чтобы поблагодарить за поддержку Украины и обсудить сотрудничество в военной медицине, обороне и реабилитации ветеранов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента.

"Спасибо Дании и датскому народу за поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии, военную и гуманитарную помощь, развитие совместного оборонного производства и инвестиции в украинский ОПК", - отметил он.

 
В то же время Зеленский рассказал, что во время аудиенции у Короля Дании Фредерика X они обсудили патронат над пострадавшими регионами, сотрудничество в военной медицине и проекты поддержки ветеранов.

"Пригласил датские компании участвовать в совместных проектах по протезированию и реабилитации. Ценим лидерство датского правительства в коалиции боевой авиации. Рассчитываем на сильные решения по открытию переговорных кластеров во время датского председательства в Совете ЕС", - подытожил он.

Заметим, что ранее сегодня премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила восхищение сотрудничеством по производству с Украиной.

Кроме того, сегодня министр по делам Европы Мари Бьерре заявила, что Дания потребует активировать против Венгрии процедуру согласно статье 7 Договора о создании Европейского союза - приостановление права голоса страны.

Копенгаген считает, что Венгрия нарушает главные ценности ЕС, в том числе блокируя вступление Украины.

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Владимир ЗеленскийУкраинаДанияВойна России против Украины