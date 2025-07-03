Зеленский встретился с королем Дании: обсудили сотрудничество в обороне и не только

Заметим, что ранее сегодня премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила восхищение сотрудничеством по производству с Украиной.

Кроме того, сегодня министр по делам Европы Мари Бьерре заявила, что Дания потребует активировать против Венгрии процедуру согласно статье 7 Договора о создании Европейского союза - приостановление права голоса страны.

Копенгаген считает, что Венгрия нарушает главные ценности ЕС, в том числе блокируя вступление Украины.

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