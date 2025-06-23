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Зеленський зустрівся з королем Британії Чарльзом III

Фото: король Британії Чарльз III та президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Британії зустрівся з королем Чарльзом III.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram і Reuters.

"Аудієнція у короля Чарльза III. Дякую Його Величності, королівській родині та всім британцям за підтримку нашого народу. Це дуже цінно для України", - написав президент.

Як пише Reuters, Зеленський зустрівся з королем Чарльзом у Віндзорському замку перед політичними зустрічами, які відбудуться пізніше.

Вони потиснули руки перед камерами на своїй третій зустрічі цього року.

 

Візит Зеленського до Британії

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав Британію з візитом сьогодні, 23 червня.

Крім зустрічі з королем Чарльзом III глава української держави поспілкується з прем'єром Британії Кіром Стармером, а також спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом і лордом Джоном Макфолом.

Також очікується, що Зеленський зустрінеться з українськими захисниками, які проходять навчання в Британії.

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Володимир ЗеленськийВеликобританіяЧарльз III