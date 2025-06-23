Зеленський зустрівся з королем Британії Чарльзом III

"Аудієнція у короля Чарльза III. Дякую Його Величності, королівській родині та всім британцям за підтримку нашого народу. Це дуже цінно для України", - написав президент.

Як пише Reuters, Зеленський зустрівся з королем Чарльзом у Віндзорському замку перед політичними зустрічами, які відбудуться пізніше.

Вони потиснули руки перед камерами на своїй третій зустрічі цього року.