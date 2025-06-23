Зеленский встретился с королем Британии Чарльзом III

"Аудиенция у короля Чарльза III. Благодарю Его Величество, королевскую семью и всех британцев за поддержку нашего народа. Это очень ценно для Украины", - написал президент.

Как пишет Reuters, Зеленский встретился с королем Чарльзом в Виндзорском замке перед политическими встречами, которые состоятся позже.

Они пожали руки перед камерами на своей третьей встрече в этом году.