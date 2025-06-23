RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский встретился с королем Британии Чарльзом III

Фото: король Британии Чарльз III и президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Британию встретился с королем Чарльзом III.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram и Reuters.

"Аудиенция у короля Чарльза III. Благодарю Его Величество, королевскую семью и всех британцев за поддержку нашего народа. Это очень ценно для Украины", - написал президент. 

Как пишет Reuters, Зеленский встретился с королем Чарльзом в Виндзорском замке перед политическими встречами, которые состоятся позже. 

Они пожали руки перед камерами на своей третьей встрече в этом году.

Визит Зеленского в Британию

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил Британию с визитом сегодня, 23 июня.

Помимо встречи с королем Чарльзом III глава украинского государства пообщается с премьером Британии Киром Стармером, а также спикерами обеих палат парламента Линдси Гойлом и лордом Джоном Макфолом.

Также ожидается, что Зеленский встретится с украинскими защитниками, которые проходят обучение в Британии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВеликобританияЧарльз III