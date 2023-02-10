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Зеленський зустрівся з королем Бельгії та передав йому фрагмент російського штурмовика

Фото: президент України зустрівся з королем Бельгії (facebook.com/BeMonarchie)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський у рамках своєї поїздки до Брюсселя зустрівся з королем Бельгії Філіпом І.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook бельгійського королівського палацу.

До зустрічі також приєднався прем’єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо. Президент України передав королю Бельгії фрагмент збитого в Україні російського штурмовика Су-25. Українські льотчики залишили на ньому своє послання, на уламку написано: "Разом ми переможемо".

Раніше ми писали, що до Бельгії прибули українські військові для навчання підводним дронам.

Зазначимо, що Рада міністрів Бельгії у п'ятницю, 25 листопада, затвердила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть десять підводних безпілотників та дві мобільні лабораторії.

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Володимир ЗеленськийБельгия