Зеленский встретился с королем Бельгии и передал ему фрагмент российского штурмовика

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своей поездки в Брюссель встретился с королем Бельгии Филиппом І.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook бельгийского королевского дворца.
Ранее мы писали, что в Бельгию прибыли украинские военные для обучения управлению подводными дронами.
Отметим, что Совет министров Бельгии в пятницу, 25 ноября, утвердил новый пакет военной помощи Украине. В него войдут десять подводных беспилотников и две мобильные лаборатории.
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