Зеленский встретился с королем Бельгии и передал ему фрагмент российского штурмовика

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своей поездки в Брюссель встретился с королем Бельгии Филиппом І.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook бельгийского королевского дворца.

К встрече также присоединился премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Президент Украины передал королю Бельгии фрагмент сбитого в Украине российского штурмовика Су-25. Украинские летчики оставили на нем свое послание, на обломке написано: "Вместе мы победим".

Ранее мы писали, что в Бельгию прибыли украинские военные для обучения управлению подводными дронами.

Отметим, что Совет министров Бельгии в пятницу, 25 ноября, утвердил новый пакет военной помощи Украине. В него войдут десять подводных беспилотников и две мобильные лаборатории.

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