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Зеленський зустрівся у Києві з президентом Єврокомісії (відео)

Фото: Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у День Європи з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він привітав її у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку глави держави.

"Відтепер 9 травня буде Днем Європи - у Європейському Союзі, а також в Україні. Сьогодні ми зустрічаємось у Києві в цей особливий день, тому що Київ - це ідеальне місце, щоб святкувати День Європи. Щодня хоробрий народ України захищає саме ті цінності, які є основою Європейського Союзу", - заявив президент.

Нагадаємо, вчора ми писали, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, приїде з візитом до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що згідно з указом президента Володимира Зеленського, від сьогодні в Україні щороку святкуватимуть День Європи 9 травня.

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Володимир ЗеленськийЄврокомісіяКиївУрсула фон дер Ляйєн