RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский встретился в Киеве с президентом Еврокомиссии (видео)

Фото: Урсула фон дер Ляен и Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в День Европы с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Он приветствовал ее в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы государства.

"С сегодняшнего дня 9 мая будет Днем Европы - в Европейском Союзе, а также в Украине. Сегодня мы встречаемся в Киеве в этот особый день, потому что Киев - это идеальное место, чтобы праздновать День Европы. Ежедневно храбрый народ Украины защищает именно те ценности, которые является основой Европейского Союза", - заявил президент.

Напомним, вчера мы писали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что приедет с визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что согласно указу президента Владимира Зеленского, начиная с сегодняшнего дня, в Украине каждый год будут праздновать День Европы 9 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕврокомиссияКиевУрсула фон дер Ляйен