Зеленский встретился в Киеве с президентом Еврокомиссии (видео)

"С сегодняшнего дня 9 мая будет Днем Европы - в Европейском Союзе, а также в Украине. Сегодня мы встречаемся в Киеве в этот особый день, потому что Киев - это идеальное место, чтобы праздновать День Европы. Ежедневно храбрый народ Украины защищает именно те ценности, которые является основой Европейского Союза", - заявил президент.

Напомним, вчера мы писали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что приедет с визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что согласно указу президента Владимира Зеленского, начиная с сегодняшнего дня, в Украине каждый год будут праздновать День Европы 9 мая.

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