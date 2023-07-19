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Зеленський зустрівся з керівницею USAID. Обговорили підтримку України і не тільки

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 липня, зустрівся з керівницею Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави України у Facebook.

"Україна цінує активну взаємодію з Агентством США з міжнародного розвитку, USAID", - йдеться у повідомленні.

Зеленський повідомив, що провів зустріч з керівницею Агентства Самантою Пауер.

Про що говорили під час зустрічі

Президент України та керівниця Агентства обговорили подальшу підтримку України, людей та української економіки.

"Детально обговорили наслідки російської спроби руйнації Чорноморської зернової ініціативи. Вдячний за підтримку наших зусиль та спільну роботу", - додав президент.

Візит Саманти Пауер в Україну

Адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер прибула з візитом до Києва у понеділок, 17 липня. Це вже другий її візит в Україну вдруге від початку повномасштабного вторгнення.

В той же день повідомлялось, що Сполучені Штати Америки оголосили про надання понад 500 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні.

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