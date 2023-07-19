Зеленский встретился с руководительницей USAID. Обсудили поддержку Украины и не только

"Украина ценит активное взаимодействие с Агентством США по международному развитию, USAID", - говорится в сообщении.

Зеленский сообщил, что провел встречу с руководителем Агентства Самантой Пауэр.

О чем говорили во время встречи

Президент Украины и руководитель Агентства обсудили дальнейшую поддержку Украины, людей и украинской экономики.

"Подробно обсудили последствия российской попытки разрушения Черноморской зерновой инициативы. Благодарен за поддержку наших усилий и совместную работу", - добавил президент.

Визит Саманты Пауэр в Украину

Администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр прибыла с визитом в Киев в понедельник, 17 июля. Это уже второй ее визит в Украину во второй раз с начала полномасштабного вторжения.

В тот же день сообщалось, что Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении более 500 млн долларов на гуманитарную помощь Украине.