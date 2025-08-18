Зеленський зустрівся з Келлогом перед переговорами з Трампом, - джерело

Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, у Вашингтоні сьогодні, 18 серпня, пройде ключова зустріч - Володимир Зеленський проведе переговори з Дональдом Трампом, а згодом до них долучаться європейські лідери.

Очікується, що сторони сьогодні мають детально обговорити умови мирної угоди, які президент США напередодні обговорив з Путіним в Анкориджі на Алясці та визначити подальші кроки щодо досягнення миру.

Детальніше про те, що відомо про зустріч Зеленського і Трампа та що цьому передувало - читайте в матеріалі РБК-Україна.