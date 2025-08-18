RU

Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский встретился с Келлогом перед переговорами с Трампом, - источник

Архивное фото: президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель США Кит Келлог (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, проводит встречу со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в Вашингтоне.

Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник.

По его словам, Зеленский встретился с Келлогом перед тем, как провести переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

В то же время других деталей собеседник не сообщил.

 

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, в Вашингтоне сегодня, 18 августа пройдет ключевая встреча - Владимир Зеленский проведет переговоры с Дональдом Трампом, а затем к ним присоединятся европейские лидеры.

Ожидается, что стороны сегодня должны детально обсудить условия мирного соглашения, которые президент США накануне обсудил с Путиным в Анкоридже на Аляске и определить дальнейшие шаги по достижению мира.

Подробнее о том, что известно о встрече Зеленского и Трампа и что этому предшествовало - читайте в материале РБК-Украина.

