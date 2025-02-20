Зеленський зустрівся з Келлогом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником президента США по Україні та Росії Кітом Келлогом у Києві.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
За даними кореспондента, за запитом американської сторони формат - протокольна зустріч (офіційна зустріч, яку проводять відповідно до дипломатичного або ділового етикету).
Фото: зустріч Зеленського і Келлога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Більш докладних деталей щодо зустрічі Зеленського і Келлога поки немає.
Нагадаємо, вчора, 19 лютого, спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог розпочав свій візит до Києва.
Келлог за день встиг зустрітися з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, а також керівниками розвідок та спеціальних служб.
Як розповів президент України Володимир Зеленський, перед зустріччю з Келлогом він провів низку зустрічей та нарад із військовим командуванням, розвідкою та міністрами.
Також глава української держави зазначав, що він хотів би поїхати з Келлогом на фронт, щоб спецпредставник американського лідера зміг побачити реалії війни і мав більше деталей.
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