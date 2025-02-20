UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський зустрівся з Келлогом

Фото: президент України Володимир Зеленський та спецпредставник президента США Кіт Келлог (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Віталій Носач

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником президента США по Україні та Росії Кітом Келлогом у Києві.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За даними кореспондента, за запитом американської сторони формат - протокольна зустріч (офіційна зустріч, яку проводять відповідно до дипломатичного або ділового етикету).

 

Фото: зустріч Зеленського і Келлога (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більш докладних деталей щодо зустрічі Зеленського і Келлога поки немає.
 

Візит Келлога до Києва

Нагадаємо, вчора, 19 лютого, спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог розпочав свій візит до Києва.

Келлог за день встиг зустрітися з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, а також керівниками розвідок та спеціальних служб.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, перед зустріччю з Келлогом він провів низку зустрічей та нарад із військовим командуванням, розвідкою та міністрами.

Також глава української держави зазначав, що він хотів би поїхати з Келлогом на фронт, щоб спецпредставник американського лідера зміг побачити реалії війни і мав більше деталей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиКіт Келлог