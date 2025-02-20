Зеленський зустрівся з Келлогом

Візит Келлога до Києва

Нагадаємо, вчора, 19 лютого, спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог розпочав свій візит до Києва.

Келлог за день встиг зустрітися з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, а також керівниками розвідок та спеціальних служб.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, перед зустріччю з Келлогом він провів низку зустрічей та нарад із військовим командуванням, розвідкою та міністрами.

Також глава української держави зазначав, що він хотів би поїхати з Келлогом на фронт, щоб спецпредставник американського лідера зміг побачити реалії війни і мав більше деталей.

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