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Зеленський зустрівся з кандидатом у президенти США від Республіканської партії

Фото: Володимир Зеленський і Крістофер Крісті (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 серпня, провів зустріч з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Крістофером Крісті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

"Я також хотів би щиро подякувати вам і вашим колегам, зокрема Конгресу. Ми вдячні за двопартійну підтримку, яка для нас є надзвичайно вагомою. Ми дуже вдячні президенту США Джо Байдену та його адміністрації", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що вкрай важливо, що США, усі американці - на боці правди та демократії, і вони переконані в перемозі України.

Посилення допомоги

Зазначається, що президент відзначив важливість подальшого посилення допомоги з боку партнерів для надійного захисту від російського ракетного терору та успішного звільнення тимчасово окупованих українських територій.

Фото: Зустріч (president.gov.ua)

"США є лідером, надають нам найбільшу підтримку на полі бою - для наших Збройних сил. І, звичайно, у фінансовому секторі, що також є потужною підтримкою", - зазначив Зеленський.

Крістофер Крісті розповів, що хотів на власні очі побачити, що відбувається в Україні, й поділитися отриманою інформацією з американським суспільством, яке надзвичайно підтримує Україну.

Крістофер Джеймс (Кріс) Крісті - американський політик, у 2010-2018 роках - губернатор штату Нью-Джерсі. Став першим республіканцем, який виграв вибори в цьому штаті за 12 років.

Що ще відомо про візит Крісті в Україну

CNN писало, що колишній губернатор штату Нью-Джерсі також відвідав Мощун і Бучу в Київській області.

Він сказав журналістам, які супроводжували його, що приїхав в Україну, тому що хоче, щоб американці бачили те саме, що і він, щоб їхня рішучість підтримувати Україну зберігалася.

Він підкреслив, що підтримка США необхідна для протидії впливу таких супротивників, як Китай і Росія. Раніше Крісті критикував експрезидента США Дональда Трампа за те, що він відмовився сказати прямо, чи повинна Україна виграти війну проти Росії.

Візит інших кандидатів у президенти США в Україну

Раніше колишній віцепрезидент США і конкурент Дональда Трампа на президентських виборах Майк Пенс здійснив несподіваний візит до України. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Також він заявляв, що США повинні й надалі надавати військову підтримку Україні, яка відбиває повномасштабну агресію РФ.

"Ми повинні забезпечити їх (українців) боєприпасами, щоб відбити російське вторгнення", - наголосив 63-річний колишній конгресмен та губернатор штату Індіана у спілкуванні з представниками ЗМІ.

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