Зеленський зустрівся із Сунаком у Києві (відео)

"Сьогодні ми стоїмо пліч-о-пліч як друзі та союзники. Це сигнал світу: Україна не наодинці", - написав президент.

Він також оприлюднив відео зустрічі з британським прем'єром.

Візит Сунака до Києва

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак відвідав Київ.

Він наголосив, що мета його візиту - показати, що підтримка України не слабшатиме. Також прем'єр запевнив, що Британія буде разом з українцями стільки, скільки буде потрібно.

Очікується, що прем'єр під час свого візиту анонсує новий пакет військової допомоги Україні.

Також Сунак розповів про намір підписати "історичну угоду" про безпеку між Великою Британією та Україною.