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Зеленский встретился с Сунаком в Киеве (видео)

Фото: премьер Британии Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 января, встретился с премьером Великобритании Риши Сунаком, который приехал в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Сегодня мы стоим бок о бок как друзья и союзники. Это сигнал миру: Украина не наедине", - написал президент. 

 

Он также обнародовал видео встречи с британским премьером. 

Визит Сунака в Киев

Напомним, сегодня, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак посетил Киев

Он подчеркнул, что цель его визита - показать, что поддержка Украины не будет ослабевать. Также премьер заверил, что Британия будет вместе с украинцами столько, сколько потребуется. 

Ожидается, что премьер в ходе своего визита анонсирует новый пакет военной помощи Украине. 

Также Сунак рассказал о намерении подписать "историческое соглашение" о безопасности между Великобританией и Украиной.

 

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Владимир ЗеленскийКиевВеликобританияРиши Сунак