Зеленский встретился с Сунаком в Киеве (видео)

"Сегодня мы стоим бок о бок как друзья и союзники. Это сигнал миру: Украина не наедине", - написал президент.

Он также обнародовал видео встречи с британским премьером.

Визит Сунака в Киев

Напомним, сегодня, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак посетил Киев.

Он подчеркнул, что цель его визита - показать, что поддержка Украины не будет ослабевать. Также премьер заверил, что Британия будет вместе с украинцами столько, сколько потребуется.

Ожидается, что премьер в ходе своего визита анонсирует новый пакет военной помощи Украине.

Также Сунак рассказал о намерении подписать "историческое соглашение" о безопасности между Великобританией и Украиной.