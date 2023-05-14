UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський зустрівся із Штайнмаєром

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Після свого візиту до Риму президент України Володимир Зеленський прибув до Берліну, де зустрівся зі своїм колегою Франк-Вальтер Штайнмаєром.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Welt.

Зранку Володимир Зеленський прибув до палацу Бельвю - офіційної резиденції президента Німеччини, де планувалась розмова зі Штайнмаєром.

Як пишуть інші видання, з міркувань безпеки точна програма візиту президента України поки не оголошують.

Водночас після зустрічі з президентом Німеччини, канцлер Олаф Шольц також планував прийняти Володимира Зеленського з військовими почестями в канцелярії. Вже після бесіди віч-на-віч й ще однієї дискусії в малих групах - запланована пресконференція.

Згідно з даними Bild, в ніч на неділю президент прибув на вертольоті з аеропорту Берлін-Бранденбург до штаб-квартири Міноборони Німеччини.

Фото: Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири Міноборони Німеччини (t.me/BILD_Russian)

"По всьому центру Берліна посилено заходи безпеки. Авіалайнер із Зеленським на шляху до столиці ФРН із Риму супроводжували винищувачі", - додає видання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора 14 травня, прибув з візитом до Риму, де зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою й не тільки. Агенство розкривало усі подробиці його поїздки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський