Зеленский встретился со Штайнмайером

Утром Владимир Зеленский прибыл во дворец Бельвю - официальную резиденцию президента Германии, где планировался разговор со Штайнмайером.

Как пишут другие издания, из соображений безопасности точная программа визита президента Украины пока не объявляют.

В то же время после встречи с президентом Германии, канцлер Олаф Шольц также планировал принять Владимира Зеленского с военными почестями в канцелярии. Уже после беседы с глазу на глаз и еще одной дискуссии в малых группах - запланирована пресс-конференция.

Согласно данным Bild, в ночь на воскресенье президент прибыл на вертолете из аэропорта Берлин-Бранденбург в штаб-квартиру Минобороны Германии.

Фото: Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру Минобороны Германии (t.me/BILD_Russian)

"По всему центру Берлина ужесточены меры безопасности. Авиалайнер с Зеленским на пути в столицу ФРГ из Рима сопровождали истребители", - добавляет издание.