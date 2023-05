Зеленський зустрівся із Штайнмаєром

Зранку Володимир Зеленський прибув до палацу Бельвю - офіційної резиденції президента Німеччини, де планувалась розмова зі Штайнмаєром.

Як пишуть інші видання, з міркувань безпеки точна програма візиту президента України поки не оголошують.

Водночас після зустрічі з президентом Німеччини, канцлер Олаф Шольц також планував прийняти Володимира Зеленського з військовими почестями в канцелярії. Вже після бесіди віч-на-віч й ще однієї дискусії в малих групах - запланована пресконференція.

Згідно з даними Bild, в ніч на неділю президент прибув на вертольоті з аеропорту Берлін-Бранденбург до штаб-квартири Міноборони Німеччини.

Фото: Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири Міноборони Німеччини (t.me/BILD_Russian)

"По всьому центру Берліна посилено заходи безпеки. Авіалайнер із Зеленським на шляху до столиці ФРН із Риму супроводжували винищувачі", - додає видання.

Herzlich willkommen in Deutschland! Es ist uns eine große Ehre, den Präsidenten der im deutschen Luftraum zu begrüßen! Ein A319 der Flugbereitschaft hatte @ZelenskyyUa am Samstagabend in Rom abholt. 2 Eurofighter starteten vom Fliegerhorst Lechfeld und eskortierten ihn sicher… https://t.co/j07L5Ghyoy pic.twitter.com/wDaT3Tq1C6