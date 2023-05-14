ua ru
Нд, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський зустрівся із Штайнмаєром

Новость на русском →
Неділя 14 травня 2023 10:23
Зеленський зустрівся із Штайнмаєром Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Після свого візиту до Риму президент України Володимир Зеленський прибув до Берліну, де зустрівся зі своїм колегою Франк-Вальтер Штайнмаєром.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Welt.

Зранку Володимир Зеленський прибув до палацу Бельвю - офіційної резиденції президента Німеччини, де планувалась розмова зі Штайнмаєром.

Як пишуть інші видання, з міркувань безпеки точна програма візиту президента України поки не оголошують.

Водночас після зустрічі з президентом Німеччини, канцлер Олаф Шольц також планував прийняти Володимира Зеленського з військовими почестями в канцелярії. Вже після бесіди віч-на-віч й ще однієї дискусії в малих групах - запланована пресконференція.

Згідно з даними Bild, в ніч на неділю президент прибув на вертольоті з аеропорту Берлін-Бранденбург до штаб-квартири Міноборони Німеччини.

Зеленський зустрівся із Штайнмаєром

Фото: Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири Міноборони Німеччини (t.me/BILD_Russian)

"По всьому центру Берліна посилено заходи безпеки. Авіалайнер із Зеленським на шляху до столиці ФРН із Риму супроводжували винищувачі", - додає видання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора 14 травня, прибув з візитом до Риму, де зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою й не тільки. Агенство розкривало усі подробиці його поїздки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
ЗСУ продовжують контратаки в районі Бахмута і змогли зайняти нові позиції, - ISW
ЗСУ продовжують контратаки в районі Бахмута і змогли зайняти нові позиції, - ISW
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу