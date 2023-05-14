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Зеленский встретился со Штайнмайером

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Воскресенье 14 мая 2023 10:23
Зеленский встретился со Штайнмайером Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

После визита в Рим президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где встретился со своим коллегой Франк-Вальтер Штайнмайером.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Утром Владимир Зеленский прибыл во дворец Бельвю - официальную резиденцию президента Германии, где планировался разговор со Штайнмайером.

Как пишут другие издания, из соображений безопасности точная программа визита президента Украины пока не объявляют.

В то же время после встречи с президентом Германии, канцлер Олаф Шольц также планировал принять Владимира Зеленского с военными почестями в канцелярии. Уже после беседы с глазу на глаз и еще одной дискуссии в малых группах - запланирована пресс-конференция.

Согласно данным Bild, в ночь на воскресенье президент прибыл на вертолете из аэропорта Берлин-Бранденбург в штаб-квартиру Минобороны Германии.

Зеленский встретился со Штайнмайером

Фото: Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру Минобороны Германии (t.me/BILD_Russian)

"По всему центру Берлина ужесточены меры безопасности. Авиалайнер с Зеленским на пути в столицу ФРГ из Рима сопровождали истребители", - добавляет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера 14 мая, прибыл с визитом в Рим, где встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой и не только. Агенство раскрывало все подробности его поездки.

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