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Зеленський зустрівся із послом США в ООН: що обговорили

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членом Кабінету президента США, постійною представницею США при ООН Ліндою Томас-Грінфілд.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram глави держави.

"Розповів про ситуацію на фронті та ракетному терорі Росії. Цілеспрямованими атаками пошкоджено близько 40% наших об'єктів енергетичної інфраструктури. Тому першочергове завдання – невідкладне створення повітряного щита над Україною", - зазначив Зеленський.

Також повідомляється, що під час зустрічі порушувалися різні проблеми світової продовольчої безпеки.

За словами президента України, завдяки реалізації зернової ініціативи мільйони людей у країнах Африки, Азії та Європи мають продовольство. Україна і надалі готова залишатися гарантом світової продовольчої безпеки.

Томас-Грінфілд зі свого боку повторила, що Сполучені Штати непохитні у підтримці України і готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Також вона пообіцяла продовжувати роботу в ООН щодо зміцнення міжнародної підтримки суверенітету України та закликати держави-члени захищати міжнародне право та Статут ООН.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 листопада, посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд прибула до Києва з одноденним візитом . У ході якого у неї заплановано низку зустрічей.

Крім того, нещодавно постійна представниця США при організації зробила гучну заяву у бік Кремля , зазначивши, що постійні твердження Москви про те, що нібито в Україні діють "таємні біологічні лабораторії" - це марна трата часу.

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