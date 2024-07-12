Зеленський зустрівся із губернаторами США: що обговорили
Президент України Володимир Зеленський в ході візиту до США взяв участь у зборах Національної асоціації губернаторів. Він обговорив із главами американських штатів низку питань, зокрема щодо російської агресії, посилення ППО, регіональної співпраці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави та офіційне інтернет-представництво президента.
Зазначається, що Зеленський відзначив підтримку України з боку США, та подякував регіональній владі за допомогу біженцям з України.
Український президент закликав американських чиновників "будувати зв'язки між людьми, які триватимуть вічно".
"Ми вже бачимо внесок Юти у відбудову нашої країни - ви допомогли тисячам людей. І така допомога може стати допомогою для мільйонів людей і для справи добра загалом, яка винагороджує кожного, незалежно від того, де він живе. Тому що ми всі поділяємо одні й ті ж цінності й не хочемо, щоб війна десь руйнувала життя", - розповів він.
Також Зеленський наголосив на потребах України у бомбосховищах для навчальних закладів, у ППО для Сил оборони, та генерації електрики. Зеленський закликав губернаторів американських штатів до розвитку регіональної співпраці з українськими областями.
"Ми вдячні за гуманітарну допомогу й житло, особливо для людей, які втратили його через обстріл. Вони втратили свої домівки, і тому їм дуже потрібно було їх відновити або взагалі відбудувати заново, налагодити своє життя. Тож ми вдячні вашому бізнесу", - сказав він.
Крім того, глава держави розповів про ситуацію на полі бою, щоденний російський терор проти українських цивільних об'єктів, критичної та енергетичної інфраструктури. А також висловився про нещодавній ракетний удар РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.
"Ви маєте знати, що Росія щодня атакує наші школи, університети, лікарні. І саме тому саміт НАТО був таким важливим, щоб зміцнити нашу протиповітряну оборону. Ми вдячні Америці й іншим партнерам. І рішення про передачу ще кількох додаткових оборонних систем для нас дуже важливе", - заявив Зеленський.
В ОП додали, що під час цієї зустрічі президент України обговорив із губернаторами США співпрацю на рівні оборонних компаній та відбудову українських шкіл і лікарень.
Нагадаємо, раніше у червні представник держсекретаря США заявив, що Штати допоможуть відновити, диверсифікувати та захистити українську енергетику від російських ударів, а також зробити її відповідною до європейських стандартів.
Також додамо, що в середині червня в Білому домі заявили, що США виділяють Україні 1,5 млрд доларів на енергетику та гуманітарну допомогу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.