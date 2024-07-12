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Зеленський зустрівся із губернаторами США: що обговорили

П'ятниця 12 липня 2024 23:40
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Зеленський зустрівся із губернаторами США: що обговорили Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський в ході візиту до США взяв участь у зборах Національної асоціації губернаторів. Він обговорив із главами американських штатів низку питань, зокрема щодо російської агресії, посилення ППО, регіональної співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави та офіційне інтернет-представництво президента.

Зазначається, що Зеленський відзначив підтримку України з боку США, та подякував регіональній владі за допомогу біженцям з України.

Український президент закликав американських чиновників "будувати зв'язки між людьми, які триватимуть вічно".

"Ми вже бачимо внесок Юти у відбудову нашої країни - ви допомогли тисячам людей. І така допомога може стати допомогою для мільйонів людей і для справи добра загалом, яка винагороджує кожного, незалежно від того, де він живе. Тому що ми всі поділяємо одні й ті ж цінності й не хочемо, щоб війна десь руйнувала життя", - розповів він.

Також Зеленський наголосив на потребах України у бомбосховищах для навчальних закладів, у ППО для Сил оборони, та генерації електрики. Зеленський закликав губернаторів американських штатів до розвитку регіональної співпраці з українськими областями.

"Ми вдячні за гуманітарну допомогу й житло, особливо для людей, які втратили його через обстріл. Вони втратили свої домівки, і тому їм дуже потрібно було їх відновити або взагалі відбудувати заново, налагодити своє життя. Тож ми вдячні вашому бізнесу", - сказав він.

Крім того, глава держави розповів про ситуацію на полі бою, щоденний російський терор проти українських цивільних об'єктів, критичної та енергетичної інфраструктури. А також висловився про нещодавній ракетний удар РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

"Ви маєте знати, що Росія щодня атакує наші школи, університети, лікарні. І саме тому саміт НАТО був таким важливим, щоб зміцнити нашу протиповітряну оборону. Ми вдячні Америці й іншим партнерам. І рішення про передачу ще кількох додаткових оборонних систем для нас дуже важливе", - заявив Зеленський.

В ОП додали, що під час цієї зустрічі президент України обговорив із губернаторами США співпрацю на рівні оборонних компаній та відбудову українських шкіл і лікарень.

Нагадаємо, раніше у червні представник держсекретаря США заявив, що Штати допоможуть відновити, диверсифікувати та захистити українську енергетику від російських ударів, а також зробити її відповідною до європейських стандартів.

Також додамо, що в середині червня в Білому домі заявили, що США виділяють Україні 1,5 млрд доларів на енергетику та гуманітарну допомогу.

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