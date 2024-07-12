Зеленський зустрівся із губернаторами США: що обговорили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал глави держави та офіційне інтернет-представництво президента.

Зазначається, що Зеленський відзначив підтримку України з боку США, та подякував регіональній владі за допомогу біженцям з України.

Український президент закликав американських чиновників "будувати зв'язки між людьми, які триватимуть вічно".

"Ми вже бачимо внесок Юти у відбудову нашої країни - ви допомогли тисячам людей. І така допомога може стати допомогою для мільйонів людей і для справи добра загалом, яка винагороджує кожного, незалежно від того, де він живе. Тому що ми всі поділяємо одні й ті ж цінності й не хочемо, щоб війна десь руйнувала життя", - розповів він.

Також Зеленський наголосив на потребах України у бомбосховищах для навчальних закладів, у ППО для Сил оборони, та генерації електрики. Зеленський закликав губернаторів американських штатів до розвитку регіональної співпраці з українськими областями.

"Ми вдячні за гуманітарну допомогу й житло, особливо для людей, які втратили його через обстріл. Вони втратили свої домівки, і тому їм дуже потрібно було їх відновити або взагалі відбудувати заново, налагодити своє життя. Тож ми вдячні вашому бізнесу", - сказав він.

Крім того, глава держави розповів про ситуацію на полі бою, щоденний російський терор проти українських цивільних об'єктів, критичної та енергетичної інфраструктури. А також висловився про нещодавній ракетний удар РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

"Ви маєте знати, що Росія щодня атакує наші школи, університети, лікарні. І саме тому саміт НАТО був таким важливим, щоб зміцнити нашу протиповітряну оборону. Ми вдячні Америці й іншим партнерам. І рішення про передачу ще кількох додаткових оборонних систем для нас дуже важливе", - заявив Зеленський.

В ОП додали, що під час цієї зустрічі президент України обговорив із губернаторами США співпрацю на рівні оборонних компаній та відбудову українських шкіл і лікарень.