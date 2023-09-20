Зеленський зустрівся з Гутеррішем: про що говорили

Зазначається, що сторони обговорили перспективи відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

"Президент подякував Антоніу Гутеррішу за підтримку зусиль України із забезпечення стабільності продовольчих ринків та експорту", - йдеться в повідомленні.

Крім цьго, Зеленський звернув увагу Гутерріша на використання Росією іранських дронів та висловив сподівання на подальшу активну допомогу з боку ООН в оперативному реагуванні на нагальні потреби українського населення в гуманітарній сфері.

Росія зірвала "зернову угоду"

В липні цього року РФ заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. Одночасно з цим, росіяни почали обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру.

Україна у відповідь відкрила у Чорному морі тимчасові коридори для торгівельних суден.

При цьому Гутерреш пропонував відновити "зернову угоду" шляхом послаблення санкцій проти Росії. Такий сценарій також просуває президент Туреччини Ердоган. Якраз продовження "зернової угоди" генсек ООН і хотів обговорити під час зустрічі в Нью-Йорку.

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