Зеленський зустрівся з головою ЦРУ Реткліффом по дорозі в США, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами одного із джерел, зустріч відбулася сьогодні у понеділок, 21 вересня. Інше джерело заявило, що вони розмовляли під час заправки своїх літаків, не уточнивши при цьому дату зустрічі.

Візит директора ЦРУ до Росії

Нагадаємо, що 25 серпня глава ЦРУ Джон Реткліфф прибув з не анонсованим візитом до Москви, де провів низку зустрічей.

У Кремлі стверджували, що зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним не було і заявляли, що це було "налагодження контактів між службами безпеки".

Пізніше глава Держдепу США Марко Рубіо заявив, що поїздка була значною мірою рутинною. Ор сказав, що забезпечення каналів зв'язку між розвідками США та Росії є критично важливим для запобігання ескалації під час масштабних криз та конфліктів.

Тим часом The New York Times писало, що Реткліфф відвідав Москву, щоб особисто поділитися сумною для Москви оцінкою стану війни проти України іпереконати Кремль укласти угоду, поки угода не погіршилася.

Також у ЗМІ були ще версії, що США отримали розвіддані про ранню підготовку Росії до мобілізації та про плани "перевірити" рішучість НАТО", і візит у зв'язку з цим був попередженням Москві не робити такий крок.