Зеленский встретился с главой ЦРУ Рэтклиффом по дороге в США, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам одного из источников, встреча состоялась сегодня в понедельник, 21 сентября. Другой источник заявил, что они разговаривали во время заправки своих самолетов, не уточнив при этом дату встречи.

Визит директора ЦРУ в Россию

Напомним, что 25 августа глава ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл с не анонсированным визитом в Москву, где провел ряд встреч.

В Кремле утверждали, что встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным не было и заявляли, что это было "установление контактов между службами безопасности".

Позже глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что поездка была в значительной степени рутинной. Ор сказал, что обеспечение каналов связи между разведками США и России критически важно для предотвращения эскалации во время масштабных кризисов и конфликтов.

Тем временем The New York Times писало, что Рэтклифф посетил Москву, чтобы лично поделиться печальной для Москвы оценкой состояния война России против Украины и убедить Кремль заключить сделку, пока соглашение не ухудшилось.

Также в СМИ были еще версии, что США получили разведданные о ранней подготовки России к мобилизации и о планах "проверить" решительность НАТО". И визит в связи с этим был предупреждением Москве не делать такой шаг.