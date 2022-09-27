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Зеленський зустрівся з головою МЗС Франції: про що говорили

Фото: президент Володимир Зеленський та голова МЗС Франції Катрін Колонна (facebook com zelenskiy official)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 27 вересня, президент Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Франції Катрін Колонною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови держави.

"Відновлення нашої територіальної цілісності без сучасного озброєння неможливе. Ми цінуємо оборонну допомогу, яку надає Франція всі ці місяці", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна очікує також чіткої реакції на псевдореферендуми, які Росія проводить на окупованих територіях.

"Вдячний міністру з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонні за візит до України. Нам важливо знати, що Франція готова бути поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", - додав президент.

Як повідомлялось, у вівторок, 27 вересня, міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула до Києва з офіційним візитом.

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Володимир Зеленський